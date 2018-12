Tre barricati in casa in poche ore: grave un carabiniere

Si era barricato in casa, forse tenendo familiari in ostaggio, e ci sono volute 5 ore di mediazione per risolvere una situazione che comunque è costata il grave ferimento di un carabiniere.

Secondo le prime informazioni, l'episodio è avvenuto a Camisano, dove una persona affetta da problemi psichici, ha tenuto impegnati Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri per oltre 5 ore. Purtroppo la mediazione si è conclusa con un carabiniere ferito e ricoverato in codice giallo.

Nelle stesse ore si sono verificati altri due episodi simili, per fortuna senza feriti.