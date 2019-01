Tre anni da latitante: 46enne arrestato per strada durante un controllo

Stava passeggiando tranquilamente per strada quando, domenica sera verso le 23:00, una pattuglia delle volanti della questura di Vicenza lo ha fermato all'incrocio tra via San Martino e via Martiri di Belfiore a Vicenza.

Dopo il controllo del passaporto gli agenti hanno scoperto che l'uomo, Jovanovic Drasko - serbo un Serbo di 46 anni - era oggetto di un provvedimento della questura di Alessandria che revocava l'ordine di sospensione della sua condanna per reati contro il patrimonio.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Vicenza dove dovrà scontare un anno di reclusione