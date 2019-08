Travolto da una radice mentre taglia i rami di un albero caduto: ferito un 70enne

Tragedia sfiorata sull'Altopiano. Un 65enne è stato travolto da una radice imponente mentre stava tagliando i rami di un albero caduto. E' successo intorno alle 16 ad Enego, in via Coste di qua.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che hanno chiesto l'ausilio dell'elisoccorso per trasferire il ferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

AGGIORNAMENTO DEL SOCCORSO ALPINO

Alle 16.20 circa il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un uomo infortunatosi mentre tagliava alberi in un bosco in località Coste di qua, 150 metri sopra la strada. G.D.C., 70 anni, di Bassano del Grappa, che era stato colpito da un tronco all'altezza del ginocchio, riportando la probabile frattura di una gamba, e, lui stesso, aveva lanciato l'allarme, è subito stato raggiunto da un soccorritore che abita nelle vicinanze. Non appena si è aggiunto il personale sanitario dell'ambulanza del 118, gli sono state prestate le prime cure, mentre si provvedeva ad allargare uno spazio tra gli alberi per agevolare l'intervento dell'eliambulanza di Treviso emergenza. Sbarcati equipe medica e tecnico di elisoccorso con un verricello, allo stesso modo è stata recuperata la barella. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Vicenza. Sul posto anche carabinieri e Vigili del fuoco.