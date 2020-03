Grave incidente con la motozappa: pensionato muore dopo 25 giorni

Era rimasto incastrato con la gamba nella motozappa mentre stava fresando l'orto e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Ricoverato al reparto di terapia intensiva di Vicenza, Franco Giacometti, 68 anni. ha lottato per 25 giorni ma alla fine è spirato per le conseguenze delle ferite ricevute.

Giacometti è rimasto vittima dell'incidente lo scorso 3 febbraio durante la fresatura dell'orto di sua proprietà in via Villabroggia a Campiglia dei Berici. I vigili del fuoco erano intervenuti per liberare l'uomo, poi portato immediatamente in ospedale dall'elicottero del Suem. I

l 68enne, meccanico in pensione, lascia la moglie e due figli. Il funerale verrà celebrato oggi, venerdì 6 marzo, a Campiglia dei Berici in forma privata secondo le disposizioni per l'emergenza Coronavirus