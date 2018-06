Travolto da un'auto in bicicletta: grave 81enne

È stato ricoverato in codice rosso il pensionato 81enne che questa mattina a Belvedere di Tezze si è scontrato con la sua bicicletta contro un'automobile.

Secondo una prima ricostruzione l'anziano ciclista è entrato in via Nazionale da via Monte Cimone nel momento in cui sopraggiungeva la vettura con al volante una 48enne del luogo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e il Suem che ha trasportato l'uomo al San Bassiano.