Il trattore si rovescia e rotola lungo il pendio: agricoltore muore sul colpo

Tragedia in provincia. Poco dopo le 9 di sabato i Vigili dl fuoco sono intervenuti in una vigna nei pressi di via Monte Scaranto a Lonigo per il rovesciamento di un trattore.

La squadra dei pompieri arrivata dal locale distaccamento, congiuntamente al personale del Suem, ha messo in sicurezza il mezzo, che rovesciandosi lungo un pendio è rotolato su se stesso, provocando lesioni irreversibili all’agricoltore, Giorgio Tecchio 71 enne del posto, che è stato dichiarato morto.

Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri. Dopo il nulla osta del magistrato, i Vigili del fuoco hanno provveduto a trasportare la salma dell’uomo fino in strada, dove era presente il carro funebre.