Bollino rosso-verde per LR Vicenza Triestina: attesi centinaia di alabardati

Domenica 17 marzo, in occasione della partita di calcio L.R. Vicenza Virtus – Triestina, per ragioni di ordine pubblico dalle 13.30 vi saranno alcune limitazioni del traffico che coinvolgono le vie circostanti lo stadio Menti, tra cui la chiusura di via Bassano e via Spalato.

L'accesso alle due strade, oltre che a quelle chiuse in via ordinaria durante le partite di calcio, sarà sempre garantito ai residenti ed esercenti. Si tratta in ogni caso di strade che non sono soggette alle restrizioni previste dalla concomitante Giornata Verde

Nella zona dello stadio, inoltre, sempre per ragioni di sicurezza è stato disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine dalle 14 fino al termine dell'evento sportivo.