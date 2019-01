Opere d'arte sequestrate a un faccendiere: ora in mostra a Palazzo Chiericati

Nel luglio del 2009 le Fiamme Gialle della Compagnia di Arzignano, nel corso di indagini di polizia giudiziaria nell’ambito delle frodi fiscali nel settore della concia, hanno scoperto una stanza affittata permanentemente al faccendiere A.G. , che si era reso irreperibie. All'interno i finanzieri hanno trovato 14 opere firmate – fra dipinti, inclusioni, sculture, accumulazioni, serigrafie e stampe – riconducibili ad artisti contemporanei famosi. Il valore stimato è risultato superiore ai 200 mila euro. Le opere, alla luce delle gravi violazioni alla normativa tributaria poste in essere da A.G., sono quindi state sottoposte a sequestro preventivo. I militari hanno proceduto giovedì al trasferimento delle opere dalla loro caserma alla Pinacoteca civica di Palazzo Chiericati.

Nel 2016, la Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto fondate le accuse mosse nei confronti del faccendiere dalla Procura della Repubblica di Vicenza, confermando la condanna di primo grado, emessa nel 2014, a sei anni e sei mesi di reclusione per bancarotta ed evasione fiscale, riducendola di due mesi, più una provvisionale di un milione di euro da pagare al Fisco per danno d’immagine ed altrettanto alla curatrice fallimentare della società sportiva di cui A.G. era presidente.

Si trattava di uno dei tronconi principali delle inchieste, condotte dalla Guardia di Finanza vicentina, sulle frodi fiscali nel mondo della concia, denominate, all’epoca, “Dirty leather” e “Amici per la pelle”. Il faccendiere A.G. era accusato essenzialmente di una rilevante evasione fiscale attuata mediante false sponsorizzazioni della società sportiva che gestiva la pubblicità del calcio a 5. La Procura, sulla scorta delle indagini svolte dagli allora Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza e Tenenza di Arzignano, ora Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e Compagnia, aveva ricostruito come lo stesso non avesse versato 13 milioni di euro di tasse e dovesse rispondere di bancarotta fraudolenta. In seguito, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal condannato in relazione all’avvenuta prescrizione di alcuni capi d’imputazione, e confermato la confisca delle opere d'arte.

Le opere d’arte restituite al patrimonio dell’intera collettività, presso la storica sede di Palazzo Chiericati, sono: un’idropittura di Gastone Biggi, pittore romano di fama internazionale; un olio su tela di Mark Kostabi, pittore e compositore statunitense; due accumulazioni, un’inclusione e una scultura del francese Armand Pierre Fernandez, meglio noto come Arman; tre sculture dell’artista Paola Epifani, conosciuta con lo pseudonimo Rabarama; due dipinti su tela di Marco Lodola; un’opera realizzata con tecnica mista su carta di Jacques Villegré, artista francese; una serigrafia su carta di Mimmo Rotella ed infine una stampa su concessione eseguita dall’artista Dan Breus.

