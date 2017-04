Vicenza, il professore: "Sì, quel trans sui siti hard sono io"

Si è conclusa l'esperienza lavorativa all'Istituto "Rossi" dell'insegnante transessuale d'inglese riconosciuto da alcuni studenti sui siti per appuntamenti hard. Ma - riferisce il Giornale di Vicenza - non c'è stato bisogno di alcun intervento disciplinare da parte del preside Alberto Frizzo visto che il rapporto di lavoro era nel frattempo già giunto al termine: insomma il docente ha svolto i giorni di sostituzione previsti e poi ha restituito la cattedra al titolare.

Il dirigente del Rossi ha comunque voluto una faccia a faccia chiarificatore con l'insegnante. Da notare che al momento dell'assunzione, il docente aveva precisato di essere un uomo ma chiedendo di essere considerato come donna. Nessuna sorpresa, quindi, da questo punto di vista. Ebbene davanti a Frizzo l'insegnante transessuale ha ammesso la propria presenza in rete in versione escort.

Rimane da capire se la scoperta degli studenti sia stata frutto del caso o se dietro questa vicenda ci sia stato qualcuno bene informato sulla vita privata del docente.