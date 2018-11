Tragico incidente sui binari a Brescia: treni per Milano sospesi

Treni in partenza da Vicenza con direzione Milano sospesi per il drammatico incidente si è consumato un paio d'ore prima dell'alba di venerdì a Brescia.

La vittima è un giovane operaio di 35 anni, di cui al momento non si conoscono le generalità, travolto e ucciso da un treno in corsa nel bresciano nella zona di Via Violino di Sotto a Roncadelle. Stava lavorando proprio lungo i binari, quando è stato travolto dal convoglio: la dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Ferroviaria.

Traffico ferroviaria in tilt fin dalla prime ore del mattino, con annulamenti, variazioni di percorso e ritardi fino a 120 minuti in particolare per i regionali e nella tratta Milano-Verona e Verona-Milano.

Fonte e dettagli dell'articolo su bresciatoday.it