Tragica fine per Simba: muore in una trappola dopo giorni di agonia

È morto di stenti dopo tre giorni di agonia all'interno di una trappola per volpi sistemata sulle colline fra Isola Vicentina e Castelnovo. Simba, un meticcio di sette anni era scomparso qualche giorno fa durante una passeggiata con la sua padrona. La donna si è messa subito a cercarlo, tornando sul luogo anche il giorno dopo ma del cagnolino nessuna traccia.

A quel punto è scattato l'appello sui social della padrona del quale la quale, dopo l'ennesimo disperato tentativo di capire dove fosse finito Simba, ha fatto la macabra scoperta. Il meticcio era finito dentro la trappola sistemata vicino a un pollaio di proprietà di un 68enne di Isola Vicentina. Il cagnolino è morto di freddo, fame e sete.

L'uomo, che ha giustificato la presenza della micidiale trappola con il fatto che voleva prendere una volpe dopo le continue razzie al suo pollaio, è stato denunciato dai carabinieri forestali per detenere abusivamente uno strumento di cattura il quale, per legge, andrebbe comunque controllato ogni giorno. Simba, attirato dall'esca, è finito dentro alla trappola in metallo e da lì non è più uscito.