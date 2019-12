Tragedia nella notte, si schianta con l’auto: 21enne perde la vita

AGGIORNAMENTO ORE 9:30



Alle ore 03:00 circa di questa notte, i carabinieri della stazione di Longare sono intervenuti in Via Ponte di Lumignano, altezza civico n. 2, a seguito di un incidente stradale mortale nel quale rimaneva coinvolto William Baudellini nato a Vicenza classe 1998. Il giovane, mentre si trovava alla guida di una Volkswagen Golf con direzione di marcia Castegnero-Longare, per cause in corso di accertamento, fuoriusciva dalla sede stradale terminando la sua corsa contro il ponticello in cemento della stazione di servizio “Berica Carburanti”, decedendo sul colpo.

La tragedia è avvenuta verso le 3 di notte in via Ponte di Lumignano all’alrezza Del civico 2. Sul posto il Suem, i vigili del fuoco e i carabinieri.

