Le vacanze si trasformano in tragedia, mamma 44enne muore mentre fa snorkeling

Uscendo dall’acqua, l’avevano lasciata alla sua attività di snorkeling, con maschera e tubo. Ma dopo qualche minuto si sono accorti dalla riva che non si stava più muovendo. La testa era immersa. Recuperata e trascinata a riva, purtroppo, era ormai spirata. Vano è stato l’iniziale massaggio cardiaco. E vano anche l’arrivo degli operatori del 118. Per lei, purtroppo, non c’era davvero più nulla da fare.

La tragedia s’è consumata nel primo pomeriggio di lunedì, attorno alle 14, sul litorale nord di Porto Cesareo, in un tratto di mare fra Punta Grossa e Punta Prosciutto, nel tratto di spiaggia libera nei pressi dello stabilimento La Spiaggetta. Vittima di un malore o forse di un annegamento, Margherita Novelli, una donna di 44 anni di Zanè, in provincia di Vicenza. Aveva raggiunto il Salento con marito e due figli per l’agognata vacanza, tanto attesa dopo i lunghi mesi di lockdown. Purtroppo, invece, le ferie si sono trasformate in un vero e proprio dramma, consumatosi davanti agli occhi della famiglia.

La donna, infatti, era rimasta in acqua per continuare il bagno, mentre figli e marito erano usciti per raggiungere la spiaggia. E poco dopo, inattesa, è arrivata la morte. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i militari della guardia costiera per la ricostruzione dei fatti. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

fonte: Lecceprima