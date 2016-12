Tragedia di Cornedo: migliora la piccola Sophy, martedì il funerale di Giulia Rossi

Ad una settimana dalla tragedia di Cornedo che ha portato alla morte di Giulia Rossi, 28enne di Valdagno e Massimo Ricatti, 52enne di Monte di Malo, buone notizie arrivano dall'ospedale San Bortolo di Vicenza dove è ricoverata la bambina di appena 8 anni rimasta gravemente ferita nello schianto.

Nelle ore successive alla tragedia il mondo social ha fatto sentire tutto l'affetto e la vicinanza nei confronti della piccola creando l'hashtag #forzaSophy. Spazio dove il padre della bimba scrive quotidianamente gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della figlia.

Domenica sera ha scritto che la piccola:"continua ad essere stabile e a fare progressi anche se piccoli ma costanti. Le hanno già tolto il drenaggio dalla schiena e le è già guarita la ferita dello stesso. Hanno fatto una radiografia al torace per controllare i polmoni, non sono ancora guariti dagli ematomi ma piano piano migliora. Non hanno ancora cominciato ad alimentarla per prudenza, in quanto lei fisicamente sarebbe pronta ad esserlo ma x prudenza meglio aspettare ancora un giorno o due".

"Hanno provato a svegliarla per vedere la reazione del corpo - sottolinea il padre - e sembra rispondere bene, ha mosso le braccia tentanto di portarle alla bocca, probabilmente per il fastidio delle tubazioni che la aiutano a respirare. In conclusione dicono che se continua di questo passo non si esclude che potrebbe essere fuori pericolo entro l'anno".

Un pensiero è andato anche alla madre della figlia, morta nello schianto: " Per coloro che avrebbero piacere di portare l'estremo saluto alla madre Giulia, il funerale si svolgerà alla chiesa di Novale martedì 27 dicembre alle ore 15.30".