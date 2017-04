Traffico intenso in tutto il Veneto per Pasquetta: aggiornamenti

Disagi al traffico nella mattinata di Pasquetta, lungo la rete stradale ed autostradale del Veneto.



Nonostante le previsioni meteo avverse, decine di migliaia di persone si sono spostate per la consueta "gita fuori porta", verso il mare, il lago e le località collinari e montane. Non sono stati registrati incidenti di rilievo nè in mattinata nè durante il controesodo.