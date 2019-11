Traffico illecito di rifiuti e sodalizio mafioso: un arresto nel Vicentino

Gravi episodi delittuosi, compiuti anche con modalità mafiose e con finalità di agevolazione della cosca Bellocco di Rosarno (RC). Questo è quanto la Direzione distrettuale Antimafia della procura di Brescia ha portato al fermo di nove persone, tra questi anche un trevigiano, Gianluca Vendrasco, 40enne, nato in provincia di Treviso ma residente a Mussolente, ai domiciliari per traffico illecito di rifiuti. Coinvolto nella medesima vicenda anche Alessandro Gnaccarini, 53enne di Viadana (Mantova), tradotto in carcere.

L'indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia, ha avuto avvio nell’ottobre del 2018 con il sequestro, a Soiano del Lago (BS), di un capannone industriale all’interno del quale erano state illecitamente stoccate oltre 1.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi artatamente classificati con altro codice. I successivi accertamenti hanno evidenziato l’esistenza di una struttura organizzata e ben rodata che gestiva abusivamente i rifiuti speciali.

Capannone ubicato in provincia di Mantova che era stato messo a disposizione dell’associazione da Antonio Loprete, 56enne, risultato appartenere alla cosca ‘ndranghetista dei Bellocco di Rosarno (RC).

Oltre alle catture delle persone colpite dal fermo - eseguite dal ROS Carabinieri unitamente a militari dei Comandi Provinciali Carabinieri della Lombardia, del Veneto e della Calabria - sono state attuate numerose perquisizioni domiciliari e locali in varie province del territorio nazionale cui ha partecipato anche la Guardia di Finanza di Brescia, che ha operato in relazione a specifiche e complementari ipotesi di reati finanziari sviluppate a carico degli indagati.