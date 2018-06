Esame di maturità per 7.494 vicentini: la prova di Italiano

La prova scritta di italiano è iniziata. Sei le ore a disposizione per completare il tema di italiano, che è articolato su 4 tipologie: tema storico, tema di attualità, analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale.

Tracce prima prova maturità 2018

Giorgio Bassani, la clonazione, la creatività.

Per la tipologia A, il testo da analizzare è “Il giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani. I quattro argomenti per il saggio breve o per l’articolo di giornale, previsti dalla tipologia B, sono i diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura (Ambito artistico-letterario, (con brani di Petrarca, Pirandello, Quasimodo, Merini, Dickinson e immagini di opere di Giovanni Fattori, Munch, Hopper), la creatività (Ambito socio-economico, la creatività, dote d'immaginare, come risultato di talento e caso), masse e propaganda (Ambito storico-politico, con brani di Giulio Chiodi e Andrea Baravelli), il dibattito bioetico sulla clonazione (Ambito tecnico-scientifico,con un articolo di Elisabetta Intini tratto da Focus.it). Per quanto riguarda invece il tema storico, i maturandi hanno a che fare con la cooperazione internazionale e in special modo De Gasperi e Moro. Infine, per l’ultima tipologia, il tema di ordine generale è il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione.