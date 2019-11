Spaccata allo showroom: bottino da 70mila euro

Nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le ore 5 in via Unità D’Italia a Torri di Quartesolo, ignoti, dopo aver rotto una vetrata, sono penetrati all’interno della ditta Studio Verzì asportando capi di abbigliamento e pellicce per un valore presunto di 70000 euro.

Sul posto sono intervenuti militari del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri. Indagini in corso della sezione operativa e della stazione di Torri di Quartesolo.