Torri, lavori di riqualificazione in via Roma: tre pedoni investiti, scoppia la polemica

La realizzazione di nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali non ha giovato ai pedoni che si trovano a transitare in via Roma, a Torri di Quartesolo. Dopo mesi di lavori, la situazione non sembra essere mutata tanto che, come riporta Il Giornale di Vicenza, nel mese di dicembre sarebbero stati registrati ben tre investimenti.

Durante il periodo estivo l'area è stata interessata da lavori di riqualificazione che non sono ancora del tutto conclusi: mancherebbe parte della segnaletica, dell'arredo urbano e la pista ciclabile. Gli incidenti avvenuti in dicembre avrebbero acceso il dibattito all'interno del consiglio comunale. A sollevare la questione sarebbe stato il consigliere di minoranza Maurizio Schiavo.

La risposta sarebbe arrivata dall'assessore Casarotto che sottilinea come i lavori siano stati fatti per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e imputa alla distrazione degli automobilisti l'origine degli investimenti registrati a dicembre.