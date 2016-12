Torri, Giampietro Marongiu muore mentre mangia un hamburger

Tragedia, mercoledì sera, all'Old Wild West in via Borsellino a Torri di Quartesolo. Un 73enne, Giampietro Marongiu, è deceduto improvvisamente mentre era a cena con la moglie. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso