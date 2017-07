Torri di Quartesolo, ultranovantenne "sgama" finti avvocato e carabiniere

Un 93enne, residente a Torri di Quartesolo, è stato vittima di un tentativo di truffa messa in atto da due individui qualificatisi, rispettivamente, per avvocato e carabiniere.



Nei giorni scorsi l’anziano è stato contattato telefonicamente da una prima persona che, qualificatasi come avvocato, lo informava che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale, a seguito del quale la controparte aveva subito delle lesioni molto gravi. Gli veniva quindi riferito, dal finto avvocato, che per tale motivo si rendeva necessario, al fine di evitare ulteriori conseguenze di natura penale e civilistica, il pagamento della somma di 4.800 euro. Il denaro, oppure oggetti in oro di corrispondente valore, sarebbero stati ritirati da lì a poche ore da una persona di fiducia. L’anziano si è subito insospettito e non ha aderito alla richiesta. A quel punto è entrato in campo il secondo malfattore, che ha nuovamente contattato telefonicamente l’anziano e qualificatosi questa volta come Carabiniere ha sollecitato ancora il pagamento della somma di denaro.



L’anziano, resosi conto del tentativo di truffa ai suoi danni, non solo non ha aderito alla richiesta ma ha immediatamente dato l’allarme, contattando lui i Carabinieri, quelli “veri” stavolta, che dopo avergli confermato l’ottima intuizione hanno avviato le indagini sull’episodio.



"L’accaduto è la conferma, ulteriore, che la popolazione anziana è obiettivo a rischio per questo ignobile genere di reato, fortunatamente non concretizzatosi nella circostanza grazie alla prontezza di riflessi della potenziale vittima. Per tale motivo l’Arma dei Carabinieri - riferisce una nota - particolarmente sensibile al fenomeno, ha effettuato e continuerà in futuro ad effettuare incontri su tutto il territorio della provincia di Vicenza, con il coinvolgimento anche dei Parroci, per fornire alla popolazione anziana, ma non solo, consigli ed indicazioni al fine di prevenire simili eventi. L’invito, ancora una volta, è quello di diffidare da telefonate di simile tenore e nei casi dubbi contattare immediatamente le utenze di Pronto Intervento 112 e 113".