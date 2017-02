Torri di Quartesolo, studente di Farmacia trovato con 7 etti di marijuana: arrestato

Giovedì sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vicenza, al termine di articolate e mirate indagini, hanno arrestato O.H., 20enne algerino, residente a Torri di Quartesolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È

Il giovane, incensurato, studente di Farmacia dell’università di Padova, è stato trovato in possesso di 700 grammi di marijuana, 200 euro in banconote di diverso taglio e materiale atto al confezionamento delle dosi. Da alcune settimane i carabinieri tenevano d’occhio il giovane per alcuni movimenti sospetti nell'abitazione.

L’iniziale osservazione ha portato i militari ad effettuare una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione di residenza rinvenendo lo stupefacente. Gli accertamenti dei militari ora si concentreranno sui luoghi dello spaccio, nel Vicentino e nella zona padovana. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.