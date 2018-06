Torri di Quartesolo, rogo nella notte: le fiamme divampano alla sagra

Un rogo nella notte e un capanno per gli atrezzi andato in fumo, con le fiamme che hanno intaccato anche la copertura e la cucina della sagra pronte per l'evento che inizierà il prossimo 9 giugno.

Verso le 3:44 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio che si è sviluppato all'interno di una struttura dove erano depositate le attrezzature per l'allestimento della sagra della Madonna di Lerino a Torri di Quartesolo.

Il fuoco, che si è sviluppato per motivi ancora da chiarire, ha rischiato di compromettere l'allestimento della manifestazione. I vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti sul posto, hanno domato le fiemme e messo in sicurezza l'area.