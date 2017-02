Torri di Quartesolo, pirati ecologici in azione dalle galvanotecniche

Poco prima delle ore 17, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta della polizia di stato lungo Strada Padana Verso Padova per il recupero di alcuni scatoloni contenenti dei piccoli recipienti contenenti del liquido.



Gli scatoloni contenenti le boccette probabilmente contenenti liquidi usati nelle galvanotecniche sono state abbandonate lungo la strada all’altezza del centro commerciale Palladio. I contenitori sono stati recuperati e presi in custodia dai vigili del fuoco in attesa delle analisi per confermare il contenuto delle sostanze abbandonate.