Fiamme nella notte: rogo devasta appartamento

Paura nella notte in via dei Lancieri a Torri di Quartesolo. Alle 4 di mattina di sabato un devastante incendio ha danneggiato un appartamento. Al momento in cui è divampato il rogo, che sembra non essere di origine dolosa, la proprietaria 42enne si trovava fortunatamente fuori casa.

Intervenuti sul posto i pompieri di Vicenza hanno lavorato quattro ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il condominio. Sul luogo anche i carabinieri per i rilievi.