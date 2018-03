Torri di Quartesolo: giovane trovata morta nella vasca da bagno

Tragedia a Torri di Quartesolo verso le 19 di martedì in via San Francesco al civico 5. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una persona che non rispondeva alle chiamate di amici e famigliari pur essendo all'interno dell'abitazione. I pompieri hanno così effettuato l'apertura della porta e hanno trovato il corpo di una giovane donna di 37 anni riversa dentro la vasca da bagno priva di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem che hanno constatato il decesso. Non si conoscono ancora le cause della morte anche se sembra che la ragazza abbia compiuto un gesto estremo.