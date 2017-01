Torri di Quartesolo, Fedex e J-Ax "Comunisti col rolex": folla di fans

Centinaia di fans si sono trovati domenica al centro commerciale "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo per farsi firmare la copia dell'album "Comunisti col rolex", il primo disco di 16 brani composti da Fedez e J-Ax.

Sfrontati e romantici i due artisti scrivono canzoni che sono pop e rap, funk e punk. Dopo il tormentone dell'estate "Vorrei ma non posto" ora i due artisti si sono lanciati in un'avventura che ha coinvolto anche altre voci del panorama musicale italiano come Alessandra Amoroso ad Arisa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre. Album uscito il 20 gennaio scorso.