Torri di Quartesolo, ex militare versa 30mila euro all'amante: "paga o dico tutto ai tuoi figli"

Prima la passione e l'amore e poi il ricatto. Un ex militare 70enne residente a Torri di Quartesolo dopo la separazione dalla moglie ha iniziato una relazione clandestina con un tunisino, K.S. di 50 anni. Dopo qualche tempo il magrebino ha cominciato a chiedere soldi al suo amante: inizialmente per aiuti economici e poi con l'intimidazione, costringendolo a versare somme di denaro in cambio del silenzio.

Il pensionato, per timore che i figli venissero a conoscenza della sua relaziona, ha quindi versato al 50enne circa 30mila euro dal 2009 al marzo 2013 fino a che, esasperato dalle continue richieste, non si è rivolto ai carabinieri di Camisano consegnado loro delle lettere minatorie dell'amante. Ieri il giudice Maria Trenti, su richiesta del pm Brunino, ha rinviato a giudizio con l'accusa di estorsione il tunisino, domiciliato in città ma a oggi irreperibile, che dovrà prentarsi in aulo il prossimo settembre.