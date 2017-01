Torrebelvicino, terrazza in fiamme: pompieri salvano abitazione

Poco prima delle 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una contrada di Torrebelvicino in via Trisa per l’incendio sviluppatosi in una terrazza coperta .

I pompieri di Schio e Vicenza intervenuti con 4 automezzi tra cui l’autoscala e 12 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando l’estensione del rogo all’abitazione. Danneggiate le travature in legno e parte della copertura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del fabbricato sono durate circa 3 ore.