Torrebelvicino, i cacciatori in aiuto dei piccoli derubati

Continua la corsa alla solidarietà a favore dell’asilo dopo il furto subito la scorsa settimana, dove alcuni delinquenti avevano asportato la cifra di 3000 euro, frutto dell’impegno dei genitori e che serviva al sostentamento di varie attività della scuola. A farsi avanti, tra le altre realtà territoriali, sono i Cacciatori della locale Sezione Federcaccia (guidata dal Presidente Alessandro Stella) che hanno deciso di donare la cifra di 500 euro cercando così di alleviare il danno subito da parte della scuola dell’ infanzia.

Questa mattina (vigilia di Natale) l’offerta è stata consegnata nelle mani di Andrea De Pretto, Presidente del comitato di gestione, che ha ringraziato i cacciatori per questo importante e significativo gesto di vicinanza e solidarietà. “ Nell’ultimo nostro Consiglio Direttivo –spiega Stella- avevo inserito l’argomento come secondo punto all’ordine del giorno, ma non c’è stato nemmeno il tempo di sedersi al tavolo che la proposta era già uscita da tutti i miei consiglieri. Avremmo voluto poter dare di più; è probabilmente una piccola cifra ma per le nostre risorse significa molto. Con questo gesto vogliamo essere vicini a tutto il personale della scuola, ai genitori, ma soprattutto speriamo di rendere questo Natale più sereno e felice ai nostri bambini, ed è proprio per questo che lo facciamo con il cuore”.