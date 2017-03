Torrebelvicino, due fratelli bloccati su un albero: un ferito

Aveva cercato di salvare il fratello ma era rimasto a sua volta intrappolato. Poteva avere conseguenze drammatiche l'episodio avvenuto poco dopo le ore 10:30, in contrada Casarotti a Torrebelvicino. Un 64enne era rimasto ferito mentre potava un albero, a 10 metri d'altezza e in suo soccorso era intervenuto il fratello che saliva sulla pianta liberandolo dalla costrizione del cavo, ma a sua volta rimaneva bloccato.



Intervenuti sul posto, i pompieri di Schio, coadiuvati dal personale speleo-alpino-fluviale hanno assicurato i due uomini alla pianta e provveduto al salvataggio. Il ferito veniva preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con la messa in sicurezza dell'area.