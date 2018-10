Entrano in casa della nonnina con la scusa di un malore e le rubano un anello

I servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri di Schio continuano a portare risultati. Ben tre pattuglie provenienti dalle limitrofe Stazioni infatti, in coordinamento con i militari dell’Aliquota radiomobile, sono riuscite ad intensificare i controlli sul territorio e ciò ha portato alla denuncia alla competente Autorità Amministrativa, in due diverse occasioni, di due uomini, C.D., 20 anni e G.R., 32 anni, per possesso di sostanza stupefacente ad uso personale (nel caso del primo soggetto marijuana, hashish per il secondo). Il C.D., inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di un manganello in legno.

