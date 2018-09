Tornano nella casa in vendita ma sbagliano porta: picchiati dagli inquilini

Un malinteso finito a botte. È successo mercoledì mattina in Contra San Francesco a Vicenza. Due uomini sono entrati dal cancello di una villetta convinti che fosse la stessa che avevano visitato il giorno prima con l'intenzione di comperarla in quanto messa in vendita. Uno dei due aveva infatti dimenticato il cellulare all'interno dell'appartamento.

L'intenzione era quello di recuperalo ma hanno sbagliato casa e,appena entrati in giardino, sono stati raggiunti dagli inquilini che li hanno scambiati per due malintenzionati. L'equivoco ha causato una rissa: sono volate parole e poi pugni e ceffoni, tanto che uno dei malcapiti è stato soccorso dal Suem e portato in ospedale in ambulanza.

Alla fine gli aggressori, due uomini, si sono scusati per l'equivoco e il cellulare è stato recuperato nell'appartamento "giusto".