Torna dal lavoro e trova un ladro in casa

Rientra dal lavoro e trova il topo di appartamento in casa, vestito con la "divisa" classica del ladro: completo nero e passamontagna. La spiacevole sorpresa è capitata a un 34enne di Orgiano residente in via Teonghio. Il giovane, verso le 19 di lunedì, ha aperto la porta della propria abitazione e ha sentito dei rumori.

Una volta accesa la luce, ha visto un individuo aggirarsi per le stanze che, alla vista del proprietario, se l'è data a gambe levate seguito subito dopo da un complice che aspettava all'esterno. Il ladro era entrato forzando gli scuri di una finestra ma non è riuscito a portare via niente. Il 34enne ha sporto denuncia ai carabinieri di Barbarano-Mossano che ora stanno indagando sul fatto.