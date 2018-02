Scontro tra Meloni e il direttore del museo egizio, il vicentino Greco: il video

A Torino la leader di Fratelli d'Italia è arrivata all'istituto per protestare contro la promozione lanciata negli scorsi mesi che prevede l'ingresso ridotto al museo Egizio per i visitatori di lingua araba

Botta e risposta tra Giorgia Meloni e il direttore del Museo Egizio Christian Greco, di Arzignano. Il vicentino: "Con questa promozione vogliamo avvicinare delle persone che proprio in Egitto non si sono avvicinate al loro patrimonio. Il museo è di tutti. Non riceviamo finanziamenti pubblici. Il museo appartiene a tutti, alla città: siete voi che state usando in maniera politica questa cosa".

