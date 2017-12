Tonezza, Mama Africa e i suoi ragazzi

Arrivano dai più diversi Paesi dell'Africa e da diversi mesi, alcuni da un paio d'anni, vivono all'Hotel Belvedere di Tonezza del Cimone, un piccolo comune di poco più di 500 abitanti a mille metri d'altitudine, ai confini con l'Altopiano. La gestione dell'albergo è in mano alla signora Franca che ormai viene chiamata da tutti Mama Africa.

Le giornate dei "suoi ragazzi" passano tra lo studio dell'Italiano, lavoretti di manutenzione e la cucina, rigorosamente africana, attività in cui alcuni si sono specializzati con grande successo tra i compagni. E, Franca, che ha rinnovato la convezione con la Prefettura per altri due anni, per il futuro sogna in grande.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ma cosa ne pensano in paese di questa felice comunità africana? Qualche mugugno, che resta anonimo, c'è, soprattutto tra padri e mariti preoccupati per le giovani figlie e mogli.

Allegati