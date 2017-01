Tonezza del Cimone, escursionista scivola e fa un volo di 5 metri: è grave

Incidente in montagna venerdì, intorno alle 14, lungo il tratto attrezzato del sentiero che porta al Bivacco Vettori sul Monte Caviojo. Al momento di superare il punto in cui assicurarsi alla fune di metallo, W.M., 53 anni, di Sovizzo, è scivolato ed è caduto per 5-6 metri rotolando poi nel bosco e fermandosi addosso a una pianta. La compagna ha dato subito l'allarme cercando di fornire le informazioni utili.

Capito il luogo, le squadre del soccorso alpino di Arsiero si sono portate a piedi sul posto, intervenendo a fianco dell'equipaggio dell'elicottero di Verona emergenza, che ha sbarcato con un verricello di 10 metri il tecnico di elisoccorso e l'équipe medica. Prestate le prime cure all'infortunato che aveva sbattuto la testa, i soccorritori lo hanno imbarellato e calato fino al sentiero, per poi trasportarlo in un punto maggiormente accessibile all'eliambulanza, che lo ha recuperato sempre con un verricello.

L'uomo è stato portato all'ospedale di Verona Borgo Trento con un probabile grave trauma cranico, mentre la compagna, sotto shock, è stata accompagnata a valle dai soccorritori.