Tonezza, carambola fuori strada: grave una 75enne

Un volo di tre metri e l'auto che si cappotta e finisce la sua corsa contro un muro di massi di proprietà del vicino distributore, l'unico in quella vallata difficile da raggiungere. È questa la dinamica dell'incidente avvenuto mercoledì verso le 12:30 in contrà Barchi a Tonezza del Cimone, lungo la provinciale 83.

Ancora da chiarire le cause del sinistro che ha visto coinvolta una signora padovana di 75 anni alla guida di una Peugeot 301.La donna, a causa dello schianto, e rimasta ferita e trasportata in ospedale dal 118 in codice giallo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'auto che aveva iniziato a emettere fumo dal vano motore.