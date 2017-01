Tolleranza zero alle violenze di genere: marito violento allontanato

Tolleranza zero nei confronti delle violenze di genere. Dopo l'eclatante arresto dei giorni scorsi, la polizia di Stato di Vicenza, dopo aver ricevuto una dettagliata quanto sofferta denuncia, è entrata in azione per allontanare dalle mura domestiche un uomo che, da tempo, maltrattava la compagna e i due figli di lei, di cui uno minorenne.



Maggiori dettagli saranno forniti dalla Squadra Mobile in seguito.