«Toccami nelle parti intime»: lo abbraccia e gli sfila il portafoglio

La tecnica è sempre la stessa e le vittime prescelte sono, come da copione, gli anziani. La brutta avventura capitata sabato scorso a un 90enne residente in città, non fa eccezzione. L'anziano si trovava in via Pizzocaro quando è stato avvicinato da una donna dopo che era uscito dalla farmacia del quartiere di Sant'Andrea a Vicenza.

L'anziano si è accorto dell'ammanco solo dopo qualche ora e nella giornata di domenica ha presuntato denuncia ai carabinieri, ai quali ha raccontato che la donna si era spacciata per una vecchia amica e l'ha abbracciato chiedendogli di "toccarla nelle parti intime". Dopo il rifiuto del 90enne lei ha lasciato la presa e si è allontanata velocemente.

L'anziano, alla sera, è andato al ristorante ma quando è stata l'ora di pagare il conto si è accorto di non avere più il portamonete che conteneva 300 euro. A quel punto ha realizzato di essere stato borseggiato dalla sconosciuta.