Tir in panne in autostrada: code di 5 chilometri

Code sulla Valdastico tra i caselli di Thiene e Dueville in direzione Vicenza a causa di un Tir che, per un'avaria, si è fermato proprio dove la carreggiata si restringe con una sola corsia disponibile per un cantiere autostradale.

Alle 18:30 la coda era di 5 chilometri per il traffico bloccato dal mezzo pesante il cui spostamento ha richiesto l'intervento del personale dell'autostrada.