Infarto alla guida: muore 62enne

Un malore fatale non ha lasciato scampo ad Antonio Polga,62enne di Lugo Vicentino. L'uomo si è accasciato sul volante mentre era alla guida della sua auto con a fianco la moglie. La tragedia è avvenuta domenica sera verso le 22:30 in via Valsugana a Thiene.

L'infarto ha colpito il 62enne all'improvviso. L'auto è sbandata a sinistra invadendo la corsia opposta e fermandosi contro dei tabelloni pubblicitari. La moglie, sotto choc ma illesa, ha chiamato subito il 118 ma i medici del Suem non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche la polizia lovale Nordest Vicentino per i rilievi.