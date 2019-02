Brucia tetto di casa colonica: paura per una famiglia

Il malfunzionamento della canna fumaria è la causa più probabile del rogo divampato nella tarda serata di ieri, in una casa colonica a Thiene. Un appartamento è stato seriamente danneggiato, tanto che la famiglia residente è stata evacuata. Non si registrano feriti.

Ben sei squadre di vigili del fuoco da tutta la provincia sono accorse in via Quattro Strade e per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio si sono rese necessarie quasi 4 ore.