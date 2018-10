Sente un rumore al motore e parcheggia: l'auto prende fuoco

Una fiammata improvvisa dal motore e in pochi istanti l'auto prende fuoco. Attimi di paura sabato mattina verso le 09.15 in Via dell'Autostrada a Thiene di fronte all'Iveco Industrial Cars.

Una Fiat Uno di colore bianco ha preso fuoco dopo un principio di incendio dal cofano a lato strada. I pompieri sono intervenuti sul posto assieme a una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, che ha garantito la sicurezza della circolazione stradale durante lo spegnimento dell'incendio che divampava.

A lato della strada c'era il conducente, B.S. 53enne residente nella provincia di Lecco ma originario dell'alto vicentino, che ha riferito che durante la marcia del veicolo ha sentito un odore di bruciato e del calore uscire dal motore e per evitare problemi si è fermato a lato strada ed è uscito dall'auto. Il veicolo è assicurato e revisionato e risulta di proprietà del fratello del conducente. Dopo la pulizia della strada, veniva ripristinana l'ordinaria viabilità all'incirca verso le ore 10:30.