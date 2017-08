Thiene, uscita serale per il cane antidroga Rocky: trova marijuana ed eroina

Altra uscita ufficiale per Rocky, il cane dell’unità cinofila del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene per attività di controllo contro la detenzione e lo spaccio di droga. Due persone, una di nazionalità ghanese ed una di nazionalità Italiana, sono state individuate dal fiuto del pastore tedesco perché detenevano della sostanza stupefacente.

Alle 22:50 di sabato l'unità cinofila si portava in via Vanzetti a Thiene dove Rocky segnalava la tasca dei pantaloni di un 20enne ghanese, consentendo agli agenti di rinvenire un involucro contenente della marijuana per uso personale.



Poco dopo, alle ore 23:20 circa una pattuglia in servizio a Zugliano, richiedeva l'intervento dell'unità cinofila per procedere al controllo di alcune persone in luogo dove era stata segnalata attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista del cane Rocky uno dei ragazzi, un 31enne italiano, consegnava spontaneamente agli agenti un barattolino in plastica contenente marijuana. Rocky, per nulla soddisfatto, continuava il suo controllo rinvenendo, a terra sotto ad un tavolo, due sacchetti in nylon contenenti piccole quantità di eroina e hashish nonché un bilancino di precisione.

La sostanza stupefacente ed il bilancino venivano sequestrate e le due persone segnalate alla Prefettura di Vicenza.