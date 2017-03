Thiene, due ubriachi alla guida

Due uomini fermati nel week end dalla polizia locale nordest vicentino per guida in stato di ebbrezza a Thiene.



Venerdì verso le 23, A.S., un 50enne di nazionalità rumena residente a Thiene, alla guida di autovettura Nissan stava percorrendo via Gioberte di Sarcedo con direzione Thiene.



Probabilmente per un errore di valutazione, ha oltrepassato l'incrocio con via Asiago ed è entrato in una strada chiusa fuoriuscendo nella parte sterrata.



All'arrivo della Polizia Locale rifiutava di sottoporsi all'esame alcolimetrico, pertanto è stato denunciato con ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.

Sabato notte, invece, alle 02:15 in via del Terziario, un giovane 21enne di Bassano del Grappa è transitato a velocità pericolosa alla guida di una VW Golf e non si è fermato all'alt.



Inseguito da una pattuglia, veniva fermato in via Cà Orecchiona. Sottoposto a controllo con etilometro, è risultato positivo con 0,22 g/l.



Essendo neo-patentato, la multa è di 164 euro più la velocità pericolosa ed il mancato rispetto dell'alt.