Truffa ad anziani: tentano furto simulando scoppio tubature con petardi

La storia è stata ricostruita dalla Polizia Locale Nordest Vicentino intervenuta su richiesta dei pompieri anch'essi intervenuti per la segnalazione di denso fumo visto uscire da una delle finestre di un'abitazione di via Degli Orti di Thiene. Martedì alle ore 15:00 circa, un uomo si è presentato presso l'abitazione di due anziani travestito da tecnico idraulico indossando un gilet ad alta visibilità ed un caschetto.

Lo stesso, dopo aver suonato il campanello di casa, alla presenza dell'anziana signora, iniziava a parlare riferendo del possibile scoppio delle tubature dell'acqua e, vista la necessità di un rapido intervento, chiedeva di poter entrare in casa al fine di verificare l'impianto.

La signora si faceva convincere ed il finto tecnico, una volta entrato in casa, è andato al bagno dell'abitazione dove ha fatto esplodere un petardo simulando un'esplosione dovuta alla inesistente problematica alle tubazioni idriche, consigliando poi all'inquilina di raccogliere gli oggetti di valore, per preservarli da eventuali danni, ed uscire di casa per mettersi al sicuro.

Nonostante l'encomiabile recitazione dell'attore-truffaldino la padrona di casa si è insospettita di fronte alla sceneggiata e, ha riferito al malintenzionato di doversi allontanare un attimo per andare a chiamare la figlia residente poco distante. Il finto tecnico, vistosi scoperto, ha comunicato di dover andare a prendere degli strumenti e, uscito di casa, si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Gli agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino hanno acquisito la descrizione del malvivente e le indicazioni necessarie all'identificazione dello stesso. L'anomala dinamica della truffa però è preoccupante perchè l'esplosione del petardo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi dell'azione truffaldina.