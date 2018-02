Thiene, treno regionale colpisce una moto: un ferito grave

Tragedia sfiorata sulla linea ferroviaria Vicenza-Schio. Per cause ancora in via di accertamento una motocicletta è caduta sui binari all'altezza di Thiene ed è stata urtata dal regionale 5467 in transito verso le 13:30 di martedì.

Dalle prime informazione sul veicolo si trovavano due motociclisti, uno dei quali - un ragazzo - è rimasto ferito e ricoverato in ospedale in codice giallo. . La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 13.45, in attesa dei rilievi dell’autorità giudiziaria e delle verifiche dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana mentre non c'è stata nessuna conseguenza per gli 80 viaggiatori presenti e il personale di bordo. Trenitalia ha attivato un servizio autobus.