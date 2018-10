Chiede di pagare la Tari in contanti: dipendente comunale sospeso e denunciato

Niente Modello F24: la tassa sui rifiuti va pagata in contanti. La procedura è ovviamente illegale ma, a quanto sembra, è stata usata ripetutamente da un impiegato del comune di Thiene. A renderlo noto Giovanni Casarotto, primo cittadino della città che lancia un appello ai cittadini: diteci se non avete pagato con l'apposito modulo bancario.

“Informo che gli uffici comunali preposti hanno accertato che un dipendente dell’ufficio tributi ha indebitamente richiesto ai cittadini, in diverse occasioni, pagamenti in contanti della Tari. Come è noto, invece, i pagamenti dei tributi devono avvenire sempre tramite l’apposito modello F24”

L'impiegato è stato scoperto, denunciato e sospeso dal servizio mentre sono in corso delle indagini per stabilire dove siano effetivamente finiti i soldi della TARI.