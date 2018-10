Targa falsa sulla Bentley da 200mila euro: 57enne denunciato per evasione

Non è sfuggita all’attenzione ai carabinieri della compagni di Thiene un’autovettura Bentley Continental GT Convertibile del valore di circa 200mila euro con targa francese. Un controllo approfondito ha permesso di accertare che il veicolo era stato immatricolato con targa “EE” (escursionisti esteri), metodo che consente a cittadini stranieri di circolare per al massimo un anno sul territorio nazionale con il loro veicolo immatricolato all’estero.

Trascorso detto periodo, il proprietario, un cinquantasettenne thienese, ha ben pensato di applicare una targa fasulla che, abbinando alla sigla “EE” la lettera “F”, richiamava il modello di targa francese. L’escamotage ha permesso al proprietario di eludere i controlli del fisco in quanto il possesso della costosa autovettura non risultava da alcuna Banca Dati, anche eventuali infrazioni accertate elettronicamente non potevano essere contestate ad alcuno.

Per questi motivi il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca da parte della Prefettura, mentre il proprietario è stato denunciato per il reato di “falsità materiale commessa dal privato”, oltre a ricevere la contestazione di diverse violazione del Codice della Strada per un ammontare di circa 2.600 euro.